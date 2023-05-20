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МО: украинские войска пытались вести разведку в районе Новосёловки, но были уничтожены

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев заявил, что украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС России на Южно-Донецком направлении в районе Новосёловки, но были уничтожены.

Об этом информирует РИА Новости.

«Расчётами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила», — сказал офицер.

Он также отметил, что в районе населённого пункта Доброволье российскими войсками было вскрыто скопление боевиков и техники ВСУ.

Ранее российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили до 120 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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