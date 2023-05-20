МО: украинские войска пытались вести разведку в районе Новосёловки, но были уничтожены
Об этом информирует РИА Новости.
«Расчётами самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила», — сказал офицер.
Он также отметил, что в районе населённого пункта Доброволье российскими войсками было вскрыто скопление боевиков и техники ВСУ.
Ранее российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили до 120 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.