В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за сутки до 120 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30», — отметило оборонное ведомство.

Уточняется, что вместе с этим в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе населённого пункта Боковое был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.