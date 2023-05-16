Начало полётов с 19 мая: как идёт процесс восстановления авиасообщения между Россией и Грузией

Авиакомпания Georgian Airways вслед за российским «Азимутом» получила разрешение на выполнение полётов между Грузией и Россией. Власти Грузии сообщили о заявках со стороны ещё трёх авиаперевозчиков из РФ. При этом подчёркивается, что к выполнению рейсов не допустят компании, находящиеся под санкциями. Между тем в ЕС выразили сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией. В Брюсселе опасаются «за европейский путь Грузии». По мнению экспертов, в ближайшее время грузинские власти могут столкнуться с различными формами давления из-за своей позиции.

По состоянию на 16 мая две авиакомпании — Georgian Airways и «Азимут» — получили разрешение на выполнение полётов между Грузией и Россией.

Как сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, Georgian Airways с 20 мая будет осуществлять рейсы Тбилиси — Москва — Тбилиси с частотой семь раз в неделю. Российский «Азимут» начнёт летать по новому маршруту на день раньше.

«Перевозчик планирует начать полёты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минтранса РФ.

Согласно данным грузинских властей, число авиаперевозчиков может возрасти. Как заявил накануне министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

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Предположительно, речь идёт об «ИрАэро», «ЮВТ Аэро» и Red Wings.

Так, «ИрАэро» подала в Росавиацию заявку на выполнение полётов из Москвы в Тбилиси и Батуми. В свою очередь, «ЮВТ Аэро» рассчитывает осуществлять полёты в Грузию из двух российских городов, тогда как Red Wings запросила слоты на полёты из Москвы во все три вышеуказанных грузинских города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, решение о выдаче допусков будет принято 19 мая в ходе совещания в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

При этом генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что ни одна находящаяся под санкциями российская авиакомпания не сможет выполнять полёты между странами, передаёт Sputnik Грузия.

В 2022 году Россию посетили более 34 тыс. грузинских туристов, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, отметив, что возобновление прямого авиасообщения между двумя странами будет способствовать дальнейшему росту показателей.

Как добавил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, не менее 1 млн российских граждан будут ежегодно приезжать в Грузию после восстановления авиаперевозок.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян допустил, что вместе с прямым авиасообщением могут возобновиться и автобусные туры в Грузию.

«Туры со стыковкой, появление пакетных предложений, возобновление контрактных отношений с грузинскими компаниями и формирование блочных предложений — всё это в ближайшее время вновь станет основой сотрудничества России и Грузии в сфере туризма, позволит стабилизировать цены и увеличить объём туристических потоков между двумя странами», — приводит его слова пресс-служба МЭР.

Напомним, что 10 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Также был отменён запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию, действовавший с 2019 года.

Еврошантаж

Между тем в Брюсселе выразили недовольство решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, в ЕС сожалеют о действиях Тбилиси, поскольку евросообщество вместе со своими партнёрами ввело санкции против российского авиасектора, передаёт РИА Новости.

«Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — констатировал он.

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Любые действия, направленные на налаживание взаимоотношений с Россией, вызывают у Запада в лице НАТО и ЕС приступы ярости и ненависти, заявил RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Для ЕС это решение как кость в горле. Понятно, что они начинают угрожать. Они думают, что в Грузии желают иметь ту идеологию, которая проповедуется Евросоюзом. Я думаю, что немногие грузины хотят, чтобы у них в стране насаждались так называемые европейские стандарты. Поэтому Грузия приняла правильное решение», — сказал Водолацкий.

В свою очередь, политолог Юрий Светов отметил, что в Брюсселе пытались применить различные рычаги воздействия на грузинские власти, но те так и не присоединились к антироссийским санкциям, руководствуясь собственными экономическими соображениями.

«В Грузии могут любить или не любить Россию и русских, но там прекрасно понимают, что мы соседи и у нас есть направления, по которым мы можем выгодно сотрудничать. Для Грузии российский рынок — спасение, да и собственная экономика важнее. Вот их будут давить сейчас, душить, мы ещё увидим разные формы давления и принуждения», — подчеркнул собеседник RT.