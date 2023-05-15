В компании «Азимут» сообщили, что рейсы в Грузию будут выполняться ежедневно с 19 мая

Российская авиакомпания «Азимут» сообщила, что полёты из Москвы в Тбилиси и обратно будут выполняться ежедневно с 19 мая.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

15 мая агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов из России в страну.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.