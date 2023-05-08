В западной части города: Минобороны РФ рассказало о наступлении в Артёмовске

Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Харьковской области был уничтожен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ. Также подверглись уничтожению два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

В районе Артёмовска авиация совершила пять самолёто-вылетов, тогда как артиллерия Южной группировки выполнила 69 огневых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также огнём артиллерии и ударами авиации поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр (ДНР).

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

7 мая в оборонном ведомстве сообщили, что российскими силами были заняты два квартала в северо-западной и западной частях Артёмовска.

В ночь на 8 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале мощного штурма в Артёмовске. Согласно данным РИА Новости, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание у медучилища на западе города.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин указал, что под контролем ВСУ остаётся 2,37 кв. км.

Ситуация в зоне СВО

Согласно информационной сводке Минобороны РФ, общие потери ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки составили: более 380 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Также в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск ликвидированы до 55 бойцов ВСУ, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

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Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Западная» на Купянском направлении нанесла удар по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в ЛНР и ДНР. Подверглись уничтожению свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. При этом ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» ликвидированы до 70 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах.

«В районе населённого пункта Балаклея Харьковской области поражён склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ», — сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Помимо этого, в Telegram-канале «Военная хроника» сообщили, что ВКС России изменили тактику ракетных ударов по объектам ВСУ. Также указывается, что значительно увеличился список целей: уничтожаются железнодорожные составы и перебрасываемые резервы.

При этом украинские средства ПВО стали реагировать значительно медленнее, а в ряде случаев — только после первых прилётов. Вероятно, причина в дефиците не только РЛС, но и пусковых С-300 и другой техники ПВО.