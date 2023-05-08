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Песков назвал чудовищным заявление главы разведки Украины Буданова об убийстве россиян

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал чудовищным заявление главы управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян.
Песков назвал чудовищным заявление главы разведки Украины Буданова об убийстве россиян
  • РИА Новости

«Это действительно чудовищное заявление», — сказал Песков журналистам.

По его мнению, эти слова являются прямым подтверждением, что киевский режим является непосредственным организатором террористической активности.

Он отметил, что Россия решительно осуждает такие заявления, спецслужбы будут делать всё для защиты россиян.

Ранее Буданов заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира».

До этого суд в Москве заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. Буданов был объявлен в международный розыск.

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