«Уничтожены огнём ЗРК или подавлены средствами РЭБ»: системы ПВО ночью перехватили в Чёрном море 22 украинских дрона

Ночью 7 мая 22 ударных беспилотника ВСУ были уничтожены огнём зенитно-ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. Силами ПВО в зоне СВО также были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и тактическая ракета «Точка-У», а также уничтожены десять украинских БПЛА.

В Минобороны России сообщили о предотвращении в ночь на 7 мая атаки украинских вооружённых формирований посредством ударных дронов.

«В течение ночи над акваторией Чёрного моря силами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении более десяти украинских дронов. По его словам, в результате атаки не было нанесено повреждение ни одному объекту в городе.

Кроме того, российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и одну тактическую ракету «Точка-У», а также уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

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Ситуация в зоне СВО

Согласно информационной сводке Минобороны РФ, за прошедшие 24 часа оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.

При этом возле Херсона уничтожен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. В районе Серебрянки (ДНР) ликвидирован узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, а также центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий Херсонской области», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор»*.

Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Западная» уничтожены свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы до 75 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Кроме того, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Артёмовск

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия, овладев двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска, сообщили в МО РФ.

Авиация совершила четыре самолёто-вылета, тогда как артиллерия группировки войск «Южная» выполнила 64 огневые задачи.

«Подразделения Воздушно-десантных войск РФ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на флангах», — отмечено в сводке Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ на Донецком направлении — более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20. Также уничтожению подверглись две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).