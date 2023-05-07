ВС России поразили пункт управления украинской теробороны и склад «Правого сектора»

Российские Вооружённые силы в течение суток поразили пункт управления 124-й бригады украинской территориальной обороны в районе Херсона и узел связи 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянки (ДНР).

Об этом информирует Министерство обороны России.

Также на Купянском направлении поражён склад боеприпасов боевиков запрещённого в России «Правого сектора»* в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

Ранее российские военные за сутки ликвидировали более 340 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).