Минобороны России: поражены пункты 110-й мехбригады и центра сил спецопераций «Юг» ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Отмечается, что указанные пункты поражены в районе Авдеевки (ДНР) и на острове Великий Херсонской области соответственно.
Кроме того, российские Вооружённые силы в течение суток поразили пункт управления 124-й бригады украинской территориальной обороны в районе Херсона и узел связи 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянки (ДНР).
Также российские военные за сутки ликвидировали более 340 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении.