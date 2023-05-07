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Минобороны России: поражены пункты 110-й мехбригады и центра сил спецопераций «Юг» ВСУ

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Российские войска поразили командно-наблюдательные пункты 110-й механизированной бригады украинской армии и центра сил специальных операций «Юг» ВСУ.
Минобороны России: поражены пункты 110-й мехбригады и центра сил спецопераций «Юг» ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует российское оборонное ведомство.

Отмечается, что указанные пункты поражены в районе Авдеевки (ДНР) и на острове Великий Херсонской области соответственно.

Кроме того, российские Вооружённые силы в течение суток поразили пункт управления 124-й бригады украинской территориальной обороны в районе Херсона и узел связи 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины в районе Серебрянки (ДНР).

Также российские военные за сутки ликвидировали более 340 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении.

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