Погибли три человека: ВСУ за сутки выпустили более 350 боеприпасов по территории ДНР

Три мирных жителя погибли, ещё шесть пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В общей сложности украинские формирования совершили 62 обстрела, выпустив 358 снарядов по 12 населённым пунктам республики, в том числе из РСЗО.

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов со стороны ВСУ три человека погибли, шесть пострадали. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Красном Партизане», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие сутки зафиксировали 62 обстрела со стороны украинских войск, которые применили 358 единиц боеприпасов из РСЗО, артиллерии 155, 152, 122 мм. Под огонь ВСУ попали 12 населённых пунктов: Горловка, Михайловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Новобахмутовка, Васильевка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Сладкое, Степное и Владимировка.

«Повреждены шесть жилых домостроений в Киевском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районе Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Запорожская область

Российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в регионе создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться в ближайшие дни.

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«Центр»

Российские военные за сутки нанесли огневое поражение более чем по 170 целям, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии и более 10 миномётных расчётов украинских националистов. При этом комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах населённых пунктов Кременная и Северодонецк.

Кроме того, разведка вскрыла перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате ударов артиллерии противник понёс потери в личном составе.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении вскрыто продвижение разведгруппы ВСУ южнее населённого пункта Новомихайловка, ликвидированы четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

В Великой Новосёлке уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, ликвидированы семь боевиков. При этом в районе Угледара противотанковой управляемой ракетой уничтожен бронеавтомобиль противника с пятью боевиками.

На Запорожском направлении обнаружены и уничтожены два грузовых автомобиля и до 18 боевиков в районе населённого пункта Зелёное Поле, грузовой автомобиль и трое боевиков неподалёку от Дорожнянки, пикап и трое бойцов ВСУ в районе Новоданиловки.

«Запад»

На Купянском направлении вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Вертолёты Ка-52 и Ми-28 поразили районы сосредоточений личного состава и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны.

Артиллерийским огнём уничтожен склад боеприпасов украинских войск в районе населённого пункта Бочково. Также поражены два миномётных расчёта противника.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского

«Юг»

Ракетными и артиллерийскими подразделениями нанесены удары по станции разгрузки и пункту временной дислокации 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Славянска, а также по временному пункту дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также, по его словам, были поражены склады боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово и Белогоровка.

На Марьинском тактическом направлении уничтожен взводный опорный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Александро-Калиновском оперативном направлении сорвана ротация личного состава подразделений ВСУ на передовых позициях.

На Лисичанском, Соледаро-Бахмутском и Авдеевском направлениях пресечены попытки противника контратаковать.

«Утрата позиций не допущена. Штурмовые группы украинской армии понесли значительные потери в живой силе, вооружении и боевой технике», — указал он.