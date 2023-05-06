Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу ВСУ южнее населённого пункта Новомихайловка на Южнодонецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии группа уничтожена, ликвидировано четыре боевика», — говорится в сообщении.

По словам Гордеева, расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке.

«Ликвидировано семь боевиков», — сказал он.

Ранее ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить