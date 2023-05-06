ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении
Об этом информирует ТАСС.
«При поддержке артиллерии группа уничтожена, ликвидировано четыре боевика», — говорится в сообщении.
По словам Гордеева, расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке.
«Ликвидировано семь боевиков», — сказал он.
Ранее ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении.
Также сообщалось, что ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке