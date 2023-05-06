ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что Вооруженные силы России ликвидировали разведгруппу ВСУ южнее населённого пункта Новомихайловка на Южнодонецком направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии группа уничтожена, ликвидировано четыре боевика», — говорится в сообщении.

По словам Гордеева, расчётом самоходного миномёта «Тюльпан» также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке.

«Ликвидировано семь боевиков», — сказал он.

Ранее ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке