ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

Украинские войска в ночь на 6 мая выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Макеевке.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел по Донецку производился из населённого пункта Максимильяновка. Всего было выпущено три снаряда.

По Макеевке было выпущено четыре снаряда из населённого пункта Тоненькое.

Ранее ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Горловке.

Также украинское издание «Общественное» сообщало о серии взрывов в Днепре в ночь на 6 мая.