ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные за сутки нанесли огневое поражение более чем по 170 целям ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

«Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — заявил Савчук.

Также, по его словам, российскими военными были вскрыты и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти миномётных расчётов ВСУ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).

Днём ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.