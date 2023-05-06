ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — заявил Савчук.
Также, по его словам, российскими военными были вскрыты и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти миномётных расчётов ВСУ.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).
Днём ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.