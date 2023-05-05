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Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, 1-й армейский корпус продолжает продвигаться вперёд.

«Улучшение позиций на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях», — отметил Пушилин.

Ранее российский военный с позывным Кореец заявил, что слышал разговоры украинских солдат о том, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке в ДНР.

До этого Пушилин сообщил, что силы России контролируют 50 кварталов Марьинки в Донецкой Народной Республике, в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.

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