РИА Новости: бойцы ВСУ намерены бросить свои позиции в Марьинке
Военнослужащий отметил, что получил ранение во время штурма и понял, что отходить назад нет возможности.
«Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — цитирует его РИА Новости.
Военный также выразил мнение, что под контролем России находится 80% Марьинки.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы России контролируют 50 кварталов Марьинки в Донецкой Народной Республике, в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.