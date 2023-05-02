РИА Новости: бойцы ВСУ намерены бросить свои позиции в Марьинке

Российский военный с позывным Кореец заявил, что слышал разговоры украинских солдат о том, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке Донецкой Народной Республики.

Военнослужащий отметил, что получил ранение во время штурма и понял, что отходить назад нет возможности.

«Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — цитирует его РИА Новости.

Военный также выразил мнение, что под контролем России находится 80% Марьинки.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы России контролируют 50 кварталов Марьинки в Донецкой Народной Республике, в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.