Боец ВС России: для выдавливания ВСУ из Марьинки осталось взять несколько кварталов

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Командир одного из подразделений Вооружённых сил России с позывным Гром рассказал, что в Марьинке российским войскам осталось взять под контроль несколько кварталов для полного выдавливания ВСУ из города.
Боец ВС России: для выдавливания ВСУ из Марьинки осталось взять несколько кварталов
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Практически выдавили уже противника (из Марьинки) осталось несколько кварталов до выдавливания противника из населённого пункта», — заявил боец.

По его словам, ВСУ на этом направлении сейчас ведут себя «не очень активно», видно, что усилия украинских военных переброшены на другие направления.

«Воспользовавшись этой ситуацией наши войска заняли большинство участков (в Марьинке)», — сказал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы России контролируют 50 кварталов Марьинки в Донецкой Народной Республике, в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.

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