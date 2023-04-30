«Уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ»: МО РФ сообщило об ударе по эшелону на железнодорожной станции возле Краматорска

Российские войска нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска (ДНР), уничтожив до 200 т боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ и пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в Артёмовске российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 115 районах, сообщили в Минобороны РФ.

При этом в районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а возле Свессы (Сумская область) — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Накануне стало известно, что российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».

До этого два дня наносились удары по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.

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Ситуация в зоне СВО

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ.

В районах населённых пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

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На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожены свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Артёмовск

Российские штурмовые отряды продолжили вытеснять украинских военных в западной части Артёмовска и овладели четырьмя кварталами. В свою очередь, подразделения ВДВ сковывали противника на северной и южной окраинах города.

Кроме того, авиация совершила четыре вылета, а артиллерия выполнила 61 огневую задачу. В частности, были поражены подразделения в районах населённых пунктов Богдановка и Артёмовское (ДНР).

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«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населённом пункте Константиновка (ДНР) уничтожены свыше 200 украинских военнослужащих, ещё около 280 эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — говорится в сводке.

Всего на Донецком направлении уничтожены свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также подвергся уничтожению склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что осталось ещё 1,5 км до полного освобождения Артёмовска от украинских войск. По его словам, под контролем ВСУ ещё остаётся здание мединститута, расположенное на самой высокой точке на западе города.