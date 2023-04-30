ВС России на Херсонском направлении за сутки уничтожили две артиллерийские установки ВСУ
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Гончарное была уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что ВС России в районе населённого пункта Ромашково уничтожили САУ «Акация» ВСУ.
Потери личного состава украинской армии при этом составили десять бойцов, которые управляли уничтоженными артиллерийскими установками.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.