Бойцы «Вагнера» показали склады с запасами оружия в шахтах под Соледаром

Бойцы ЧВК «Вагнер» показали склады с вооружением и боеприпасами в освобождённых соляных шахтах в Парасковиевке, которая находится под Соледаром в ДНР.

«На складах находится 292 тыс. ящиков с ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина), в каждом ящике по 10 штук. Вот и оцените объёмы», — сказал РИА Новости один из бойцов.

Украинские военные успели забрать со складов всё, что им необходимо «по максимуму», это касается и современного вооружения.

На складах хранились большие объёмы боекомплекта, рассказали бойцы.

Вывозили оружие с этих складов не торопясь, отметили собеседники агентства.

В дальнейшем часть складов была заминирована.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что боевики ВСУ при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники.