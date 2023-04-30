Бойцы «Вагнера» показали склады с запасами оружия в шахтах под Соледаром
- РИА Новости
«На складах находится 292 тыс. ящиков с ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина), в каждом ящике по 10 штук. Вот и оцените объёмы», — сказал РИА Новости один из бойцов.
Украинские военные успели забрать со складов всё, что им необходимо «по максимуму», это касается и современного вооружения.
На складах хранились большие объёмы боекомплекта, рассказали бойцы.
Вывозили оружие с этих складов не торопясь, отметили собеседники агентства.
В дальнейшем часть складов была заминирована.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что боевики ВСУ при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники.