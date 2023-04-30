ВС России нанесли удар по эшелону с 200 т боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ», — заявило ведомство.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые находились в районах Серебрянки и Весёлого в ДНР. Склады уничтожены.