Из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм: ВСУ с начала суток выпустили более 40 снарядов по территории ДНР

За первую половину дня 28 апреля украинские войска выпустили более 40 снарядов из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм по территории Донецкой Народной Республики. Под огонь ВСУ попали 13 населённых пунктов ДНР, в том числе Донецк. Информация о пострадавших и повреждениях пока не приводится. При этом в представительстве республики в СЦКК указали, что накануне в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, а ещё восемь гражданских лиц, в том числе четверо детей, получили ранения.

С начала суток, 28 апреля, украинские военные выпустили уже более 40 снарядов по территории Донецкой Народной Республики. Это следует из данных представительства ДНР в СЦКК.

Зафиксировано 12 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Удары наносились по населённым пунктам Васильевка, Егоровка, Никольское, Новосёловка Вторая, Петровское, Яковлевка, Новоукраинка, Дзержинск, Красный партизан, Ласточкино, Карловка, Горловка и Донецк.

При этом за минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз, применив 153 боеприпаса. В результате украинской агрессии погиб один человек, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей.

Помимо этого, в ночь на 28 апреля украинский беспилотник атаковал Суземский район Брянской области.

«Пострадавших нет. Повреждены гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», — заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Артёмовск

Киевский режим стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию в ближайшие к Артёмовску населённые пункты.

«В населённый пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов». У каждого автомобиля на буксире было закреплено артиллерийское орудие Д-20 либо Д-30», — приводит его слова РИА Новости.

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Наряду с этим эвакуированный из Артёмовска местный житель Владимир Кузнецов рассказал о зверствах со стороны ВСУ в отношении гражданских. Так, по его словам, украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь на подконтрольные киевскому режиму территории.

При этом бойцы ВСУ открыли огонь по жилому строению, в котором остались люди, отказавшиеся выезжать на Украину.

«Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — из подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», — добавил он.

Кроме того, корреспондент RT Илья Васюнин стал свидетелем боёв на одном из самых оживлённых участков фронта в Артёмовске.

Николаев

В Николаеве в результате ракетного удара российских войск уничтожены около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Об этом сообщил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.

В ночь с 26 на 27 апреля был нанесён ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также «известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные», — сказал он.

По его словам, удар был осуществлён в момент встречи украинских военных с англоязычными коллегами. При этом после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъёмку до шести утра.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ночью 27 апреля был нанесён сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Также на russian.rt.com «Все назначенные объекты поражены»: Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по пунктам дислокации резервов ВСУ

Каховское водохранилище

Киевский режим ведёт подготовку к форсированию Каховского водохранилища, на правом берегу Днепра в Днепропетровской области скапливается живая сила и техника ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — цитирует его РИА Новости.

Также он считает, что одним из возможных направлений атаки украинских войск может стать город Энергодар: «Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчёт Запорожской области».