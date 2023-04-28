Из артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм: ВСУ с начала суток выпустили более 40 снарядов по территории ДНР
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
С начала суток, 28 апреля, украинские военные выпустили уже более 40 снарядов по территории Донецкой Народной Республики. Это следует из данных представительства ДНР в СЦКК.
Зафиксировано 12 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Удары наносились по населённым пунктам Васильевка, Егоровка, Никольское, Новосёловка Вторая, Петровское, Яковлевка, Новоукраинка, Дзержинск, Красный партизан, Ласточкино, Карловка, Горловка и Донецк.
При этом за минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз, применив 153 боеприпаса. В результате украинской агрессии погиб один человек, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей.
Помимо этого, в ночь на 28 апреля украинский беспилотник атаковал Суземский район Брянской области.
«Пострадавших нет. Повреждены гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», — заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Артёмовск
Киевский режим стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию в ближайшие к Артёмовску населённые пункты.
«В населённый пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков. В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов». У каждого автомобиля на буксире было закреплено артиллерийское орудие Д-20 либо Д-30», — приводит его слова РИА Новости.
Наряду с этим эвакуированный из Артёмовска местный житель Владимир Кузнецов рассказал о зверствах со стороны ВСУ в отношении гражданских. Так, по его словам, украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь на подконтрольные киевскому режиму территории.
При этом бойцы ВСУ открыли огонь по жилому строению, в котором остались люди, отказавшиеся выезжать на Украину.
«Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — из подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», — добавил он.
Кроме того, корреспондент RT Илья Васюнин стал свидетелем боёв на одном из самых оживлённых участков фронта в Артёмовске.
Николаев
В Николаеве в результате ракетного удара российских войск уничтожены около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Об этом сообщил РИА Новости координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.
В ночь с 26 на 27 апреля был нанесён ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также «известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные», — сказал он.
По его словам, удар был осуществлён в момент встречи украинских военных с англоязычными коллегами. При этом после ракетного удара украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъёмку до шести утра.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ночью 27 апреля был нанесён сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Также на russian.rt.com «Все назначенные объекты поражены»: Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по пунктам дислокации резервов ВСУ
Каховское водохранилище
Киевский режим ведёт подготовку к форсированию Каховского водохранилища, на правом берегу Днепра в Днепропетровской области скапливается живая сила и техника ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вероятность штурма намного выше среднего, учитывая активизацию интенсивности обстрелов на этом участке линии фронта, а также переброску бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, скопление живой силы и техники, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами», — цитирует его РИА Новости.
Также он считает, что одним из возможных направлений атаки украинских войск может стать город Энергодар: «Наши военные готовы встретить противника во всеоружии. Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчёт Запорожской области».
- РИА Новости: российский танк Т-72 в Донбассе уничтожил украинский опорный пункт
- РИА Новости: местные жители часто видели в Артёмовске британских наёмников
- РИА Новости: ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров
- Марочко заявил об отправке Киевом колонны военной техники с артиллерией в Артёмовск