РИА Новости: местные жители часто видели в Артёмовске британских наёмников
Об этом сообщил РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.
«Были англичане», — отметил он, уточнив, что определил их национальность по нашивкам и английской речи.
По его словам, наёмников часто можно было увидеть возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.
Кузнецов также рассказал, что военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в Артёмовске (Бахмуте) после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.
26 апреля в Минобороны России сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников на Донецком направлении.
Кроме того, на данном участке фронта уничтожены две боевые машины пехоты, гаубицы Д-20, САУ «Акация» и британская гаубица L118.