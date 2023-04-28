РИА Новости: местные жители часто видели в Артёмовске британских наёмников

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Местные жители часто видели в Артёмовске (Бахмуте) наёмников из Великобритании.

Об этом сообщил РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.

«Были англичане», — отметил он, уточнив, что определил их национальность по нашивкам и английской речи.

По его словам, наёмников часто можно было увидеть возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.

Кузнецов также рассказал, что военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в Артёмовске (Бахмуте) после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.

26 апреля в Минобороны России сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников на Донецком направлении.

Кроме того, на данном участке фронта уничтожены две боевые машины пехоты, гаубицы Д-20, САУ «Акация» и британская гаубица L118.

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