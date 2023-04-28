Марочко заявил об отправке Киевом колонны военной техники с артиллерией в Артёмовск

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отправило из Дружковки в Артёмовск (Бахмут) колонну военной техники с артиллерийскими орудиями.

Об этом он рассказал ТАСС, ссылаясь на данные российской разведки. По его словам, колонна военной техники сначала прибыла в Дружковку, а после непродолжительной стоянки «выдвинулась в направлении Артёмовска».

«В составе колонны два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов». У каждого автомобиля на буксире были закреплены артиллерийские орудия Д-20 либо Д-30», — заявил Марочко.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.