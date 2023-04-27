Захарова: Запад уже не скрывает своего участия в планировании наступления боевиков ВСУ
«Западники открыто заявляют, что они сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление Вооружённых сил Украины было успешным. То есть представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чём мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию», — заявила она.
Вместе с этим Захарова добавила, что западные государства «громко подтверждают своё участие в конфликте».
26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.