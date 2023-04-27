Захарова: Запад уже не скрывает своего участия в планировании наступления боевиков ВСУ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны уже не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

«Западники открыто заявляют, что они сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление Вооружённых сил Украины было успешным. То есть представляете, даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чём мы говорили неоднократно, теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию», — заявила она.

Вместе с этим Захарова добавила, что западные государства «громко подтверждают своё участие в конфликте».

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

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