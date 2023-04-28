РИА Новости: ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров

Ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил почти 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание.

Об этом заявил РИА Новости координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«В ночь с 26 на 27 апреля был нанесён ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара», — рассказал он.

По словам Лебедева, тогда там находились около 20 офицеров высокого ранга, в том числе зарубежных.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВС России сорвали ротацию ВСУ у четырёх населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

По его словам, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, разведчик-доброволец с позывным Ганс заявил, что российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.