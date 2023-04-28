Минобороны: ВС России сорвали ротацию украинских войск у четырёх населённых пунктов в ДНР

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ВС России сорвали ротацию ВСУ у четырёх населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка», — заявил он.

По его словам, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ.

26 апреля Астафьев сообщил, что российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР.

Отмечается, что подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек.

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