«В результате переговорного процесса»: в Минобороны РФ заявили о возвращении из плена 40 российских военнослужащих

40 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Всем освобождённым оказывается медицинская и психологическая помощь.

В Минобороны России сообщили о возвращении 40 российских военнослужащих на Родину из украинского плена.

«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что освобождённых военных доставят в Москву самолётами ВКС России, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Также отмечается, что всем освобождённым оказывается медицинская и психологическая помощь.

Отметим, что 10 апреля в Минобороны РФ также сообщили о возвращении в Россию 106 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

До этого, 7 марта, в российском оборонном ведомстве рассказали, что домой вернулись 90 россиян. 16 февраля был возвращён 101 военнослужащий, 4 февраля — ещё 63 военнослужащих. 8 января также говорилось о возвращении 50 российских военных на Родину.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона делает всё возможное, чтобы попавшие в украинский плен военнослужащие вернулись домой.

Таким образом он прокомментировал высказывание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех».

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Расследование убийства российских военнопленных

Между тем Следственный комитет объявил о намерении расследовать преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных.

По данным следователей, наёмники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещённого в России националистического полка «Азов»* и 92-й бригады ВСУ.

«Один из них опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор», — заявили в СК.

Как подчеркнули в ведомстве, следователи установят все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления.

Удар ВСУ по своим военным, сложившим оружие

В начале апреля в Минобороны РФ рассказали, что украинские военные намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки.

Также на russian.rt.com Путин сообщил, что ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен

«В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться», — говорилось в сводке о ходе СВО от 6 апреля.

По данным МО РФ, для безопасного выхода сдавшихся украинских военных были приостановлены боевые действия, ночью солдат ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы затем вывезти в тыл.

«Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов», — заявили в оборонном ведомстве.

Владимир Путин также прокомментировал эти события, отметив, что украинские военные «не жалеют своих» и ведут себя «в высшей степени цинично и жестоко».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.