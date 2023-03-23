Вернувшийся из плена боец ДНР заявил, что боевики «Азова» пытали пленных методом ЦРУ

Боевики «Азова»* пытали военнопленных в течение нескольких дней, использовав при этом метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой, сообщил вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«В подвале нас сразу начали пытать, избивать палкой, бить ногами в грудную клетку, по лицу, прикладом», — заявил военный.

При этом, добавил он, у военнопленных были связаны сзади руки, а на глаза намотаны скотчем шапки.

По словам Алексея, боевики менялись каждые два часа и просто избивали пленных.

Ранее вернувшийся из плена на Украине мобилизованный боец из Луганской Народной Республики рассказал, как украинские военные пытали его током.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.