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Вернувшийся из плена боец ЛНР заявил, что украинские военные пытали его током

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Вернувшийся из плена на Украине мобилизованный боец из Луганской Народной Республики рассказал, как украинские военные пытали его током.
Вернувшийся из плена боец ЛНР заявил, что украинские военные пытали его током
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что во время второго допроса его раздели до нижнего белья, а руки и ноги связали скотчем.

«Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал», — заявил боец по имени Виталий.

По его словам, его сильно ударили током несколько раз.

Ранее вернувшийся из плена российский военный Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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