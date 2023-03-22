Вернувшийся из плена боец ЛНР заявил, что украинские военные пытали его током
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он рассказал, что во время второго допроса его раздели до нижнего белья, а руки и ноги связали скотчем.
«Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал», — заявил боец по имени Виталий.
По его словам, его сильно ударили током несколько раз.
Ранее вернувшийся из плена российский военный Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.
В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.