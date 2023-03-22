Вернувшийся из плена боец ЛНР заявил, что украинские военные пытали его током

Вернувшийся из плена на Украине мобилизованный боец из Луганской Народной Республики рассказал, как украинские военные пытали его током.

Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что во время второго допроса его раздели до нижнего белья, а руки и ноги связали скотчем.

«Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал», — заявил боец по имени Виталий.

По его словам, его сильно ударили током несколько раз.

Ранее вернувшийся из плена российский военный Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.