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Российский военнослужащий рассказал о пытках и избиениях в украинском плену

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Вернувшийся из плена военнослужащий ВС России Александр Блошенко заявил, что украинские надсмотрщики избивали и пытали его, а также пытались заставить его мать провести политическую акцию.

«Избивали, топили… Когда уже привезли, был электрошок - тапик. Дубинкой резиновой били… Позывные хотели. И местоположение. Попросили позвонить… Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом», — цитирует РИА Новости Блошенко.

Он добавил, что после перевоза в другое место его пытали электричеством.

По его словам, ВСУ принуждают российских военнопленных отказываться от участия в процедуре обмена.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

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