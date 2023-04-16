Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать украинской стороне пленных по случаю Пасхи

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил бойцам группы по случаю Пасхи передать группу военнопленных украинской стороне.
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать украинской стороне пленных по случаю Пасхи
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

На видео, которое опубликовала его пресс-служба, Пригожин даёт поручение подготовить и накормить пленных. Раненых он попросил осмотреть.

«Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию», — сказал Пригожин.

На видео также показано, как группа военнопленных ВСУ отправляется на территорию Украины.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.

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