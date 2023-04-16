Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать украинской стороне пленных по случаю Пасхи

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил бойцам группы по случаю Пасхи передать группу военнопленных украинской стороне.

На видео, которое опубликовала его пресс-служба, Пригожин даёт поручение подготовить и накормить пленных. Раненых он попросил осмотреть.

«Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию», — сказал Пригожин.

На видео также показано, как группа военнопленных ВСУ отправляется на территорию Украины.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.