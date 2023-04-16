Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать украинской стороне пленных по случаю Пасхи
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
На видео, которое опубликовала его пресс-служба, Пригожин даёт поручение подготовить и накормить пленных. Раненых он попросил осмотреть.
«Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию», — сказал Пригожин.
На видео также показано, как группа военнопленных ВСУ отправляется на территорию Украины.
10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.