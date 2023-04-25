Замглавы МИД Рябков: Россия делает всё для возвращения военнопленных
«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на просьбу прокомментировать слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев и Москва ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех».
10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.