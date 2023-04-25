Замглавы МИД Рябков: Россия делает всё для возвращения военнопленных

Россия делает всё для возвращения домой российских военнопленных, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — приводит РИА Новости ответ Рябкова на просьбу прокомментировать слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев и Москва ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех».

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.