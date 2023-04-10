Ракеты и термобарические снаряды: в МО РФ заявили об ударе по позициям ВСУ авиацией и системами «Солнцепёк»

Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепёк» нанесли удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, авиация также нанесла удары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. На других направлениях российские военные пресекли попытки ВСУ провести разведку боем и уничтожили несколько диверсионных групп противника.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепёк» ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А «Солнцепёк» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понёс потери в личном составе и технике», — рассказал Савчук.

Кроме того, на этом направлении также обнаружены и уничтожены беспилотники ВСУ. Помимо этого, оперативно-тактическая авиация нанесла удары фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.

На червонодибровском участке российские военные обнаружили перемещение личного состава и техники ряда формирований ВСУ. Впоследствии расчётами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск им нанесено огневое поражение, противник понёс потери в живой силе и технике.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, ракетчики на Донецком направлении нанесли два удара по объектам воинских формирований ВСУ.

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«В результате были уничтожены склад с боеприпасами и пункт временной дислокации. Противник понёс потери в живой силе», — сказал Бигма.

Кроме того, артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ, а также огневую позицию противника и орудие Д-20.

Наряду с этим в районе Белогоровки разведывательное подразделение второго армейского корпуса выявило скопление живой силы ВСУ в блиндаже. Объект был уничтожен выстрелом противотанковой управляемой ракеты.

В свою очередь, глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российские военные пресекли попытку украинских сил провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. В результате этих действий ВСУ потеряли десять человек, уничтожен бронеавтомобиль.

Наряду с этим на Южно-Донецком и Запорожском направлениях расчётами ЗРК «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбиты три беспилотника. В рамках контрбатарейной борьбы расчётами артиллерии уничтожены две гаубицы противника на огневых позициях.

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы противника.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала попытку переброски резервов и ротацию ВСУ на передовых позициях в районе Стельмаховки.

Также расчёт самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» уничтожил миномётный расчёт противника, а расчёт ЗРК «Тор» уничтожил беспилотник «Фурия».

Работа ПВО-ПРО в условиях спецоперации

За время спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили более сотни беспилотников Bayraktar, заявил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

В интервью «Красной звезде» он сообщил, что для сил ПВО нет принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Bayraktar TB по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации.

«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar за весь период СВО», — сказал Дёмин.

Комментируя инцидент с беспилотником Reaper MQ-9 в Чёрном море, командующий войсками ПВО-ПРО назвал произошедшее «конфузом».

«Конфуз наших «американских партнёров», связанный с крушением в марте над акваторией Чёрного моря одного из «лучших» разведывательно-ударных дронов (MQ-9), даёт ясно понять западному мировому сообществу, что для современной российской техники ПВО такие воздушные цели — не проблема», — заключил Дёмин.