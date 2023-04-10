В новых регионах России сформировали части и соединения российских ПВО ВКС

В новых российских регионах сформировали части и соединения ПВО ВКС России, заявил замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

«В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов», — сказал он.

Дёмин добавил, что в районах, приближённых к зоне спецоперации, вдвое увеличили число подразделений с ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350 и в пять раз — с комплексами «Панцирь-С».

Кроме того, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.