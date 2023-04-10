Вблизи зоны спецоперации в два раза увеличили число подразделений со средствами ПВО

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В районах, приближённых к зоне спецоперации, вдвое увеличили число подразделений с ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350 и в пять раз — с комплексами «Панцирь-С», заявил замглавнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

По его словам, в зонах дежурства в воздухе работают многофункциональные истребители, способные не только уничтожить цели, но и поразить противорадиолокационными ракетами РЛС и ЗРК противника.

Кроме того, как отметил Дёмин, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.

Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

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