Вблизи зоны спецоперации в два раза увеличили число подразделений со средствами ПВО
По его словам, в зонах дежурства в воздухе работают многофункциональные истребители, способные не только уничтожить цели, но и поразить противорадиолокационными ракетами РЛС и ЗРК противника.
Кроме того, как отметил Дёмин, войска ПВО России приступили к отработке вопросов по защите северо-западной границы на фоне расширения НАТО за счёт вступления в альянс Финляндии.
Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.