В районе города Запорожье: в МО РФ заявили об ударе по складу группировки ВСУ в Донбассе с 70 тысячами тонн топлива

Российские военные пресекли работу как минимум четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ на разных направлениях спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, суммарно за сутки российские военные также уничтожили свыше 400 солдат ВСУ, один танк, девять боевых бронированных машин и другую технику. Наряду с этим поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» и склад с 70 тыс. т топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе.

Минобороны РФ опубликовало информационную сводку о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным ведомства, за сутки на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся на территориях Харьковской области и Луганской Народной Республики. Кроме того, российские военные пресекли работу двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Суммарно на данном направлении уничтожены свыше 35 украинских военных, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ, находившиеся на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе действий Южной группировки войск, ударов авиации и артиллерии в течение суток уничтожены свыше 250 украинских военных, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражён ряд подразделений ВСУ. Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки противник потерял на данных направлениях до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

По данным Минобороны РФ, в Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В Запорожской области и ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. т топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Наряду с этим уничтожены 14 украинских беспилотников.

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Военкор RT Мохаммад Кассаб подготовил репортаж из Артёмовска.

По словам одного из военнослужащих, обстановка в районе города по-прежнему остаётся тяжёлой, бои идут за каждый дом.

«Каждый дом — укреп. Многоэтажные строения — ещё сильнее укреп, чем был частный сектор. А так продолжаем движение, каждый день забираем позицию за позицией, продвигаемся вперёд», — сказал боец.

Ещё один военнослужащий рассказал, что российские силы продвигаются в западную часть города и подходят к железной дороге и к вокзалу.

Взятие завода в Марьинке

Между тем Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке (ДНР).

Согласно предварительным данным, территория завода была взята штурмом, потерь с российской стороны нет.

Позднее информацию о взятии завода подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, территория шиноремонтного завода была одним из самых мощных, стратегически важных укрепрайонов на этом направлении.