В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении уничтожены свыше 250 военных ВСУ
- AP
«В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.
Также отмечается, что ВС России уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б» и Д-20.
8 апреля в ведомстве сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожены до 370 украинских военных и наёмников.
Также были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».