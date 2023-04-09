В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении уничтожены свыше 250 военных ВСУ

ВС России уничтожили более 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

«В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Также отмечается, что ВС России уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б» и Д-20.

8 апреля в ведомстве сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожены до 370 украинских военных и наёмников.

Также были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».