ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 370 бойцов ВСУ

На Донецком направлении за сутки уничтожены до 370 украинских военных и наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.