Российские военные в ходе работы на Южно-Донецком направлении сорвали три попытки ВСУ провести разведку боем, а также уничтожили разведгруппу противника. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Восток». Там отметили, что в результате были уничтожены до 20 боевиков. Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные сорвали три попытки ВСУ провести разведку боем.

«На Южно-Донецком направлении сорваны три попытки проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток», а также уничтожена разведгруппа, ликвидированы более 20 боевиков», — сказал он.

Кроме того, расчёт зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил украинский беспилотник «Валькирия».

Помимо прочего, в рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматических звукометрических комплексов обнаружены и расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» уничтожены две гаубицы противника.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении было вскрыто перемещение взвода одного из воинских соединений ВСУ.

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«Расчётами артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение. Противник понёс потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

По его словам, на червонодибровском участке экипажи штурмовой и армейской авиации поразили штурмовую группу ВСУ, используя неуправляемые авиационные ракеты. По данным представителя Минобороны РФ, противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве.

В ходе контрбатарейной борьбы средства разведки вскрыли артиллерийские подразделения противника. Все цели были подавлены российской ствольной и реактивной артиллерией.

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По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, российские военные вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Как рассказал Зыбинский, ВС РФ также сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях.

Наряду с этим расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили четыре беспилотника противника, среди которых БПЛА серий «Фурия», «Валькирия», «Эльф» и «Лелека-100».

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил орудие противника Д-30.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что на Донецком направлении российские военные сорвали две попытки прорыва подразделений ВСУ.

«В результате действий личного состава мотострелкового соединения Южного военного округа были уничтожены пять боевых машин пехоты иностранного производства, БМП М-113, два расчёта 122-мм миномётов», — рассказал он.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки за сутки выполнили более 40 огневых задач, уничтожив в результате ударов более десяти единиц техники ВСУ, в том числе семь радиолокационных станций, бронетранспортёр МТ-ЛБ и две гаубицы Д-20.

Наряду с этим нанесён удар по опорному пункту ВСУ, противник потерял 20 человек.

Срыв попытки ВСУ наступать на Запорожском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что батальон «Восток-Ахмат» сорвал попытку украинских войск наступать на Запорожском направлении. По его словам, обстановка находится под полным контролем российских сил.

«Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наёмников сбили военнослужащие батальона «Восток-Ахмат», сорвав их наступление на наши позиции», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, военные при помощи беспилотников выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары миномётов.

«Миномётчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и одна натовская БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что перед этими событиями личный состав батальона также пресёк наступление на этом направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и «приличное количество живой силы противника».