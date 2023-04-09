Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

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Батальон «Восток-Ахмат» предотвратил попытку украинских войск наступать на Запорожском направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, пехота ВСУ была обстреляна из миномётов, два танка и один БМП уничтожены.

«Личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими чёткими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что по итогам операции было захвачено много трофеев.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в регионе.

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