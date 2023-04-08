Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО заявили об уничтожении до 370 военных ВСУ и наёмников на Донецком направлении

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 370 боевиков ВСУ и наёмников на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник потерял ещё более 220 человек на других направлениях СВО.

Минобороны России опубликовало новую информационную сводку о ходе специальной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Уничтожены более 30 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» противник за сутки потерял до 80 человек, боевую бронированную машину, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении в результате действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 370 украинских военных и наёмников, три БМП, шесть бронемашин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Камышевахи (ДНР), а также в районе нескольких населённых пунктов Запорожской области. Здесь противник потерял до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 60 украинских военных, три автомобиля и САУ «Акация».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 114 районах. По данным Минобороны РФ, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и семь украинских беспилотников.

Брифинг Минобороны РФ

Сводки группировок войск

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в районе н. п. Богуславка (Харьковская область) российская артиллерия нанесла удар реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Торнадо-С» по скоплению вооружения и техники ВСУ. По словам представителя Минобороны, противник потерял до 20 боевиков, пять единиц техники, в том числе грузовик с боеприпасами.

Наряду с этим истребитель Су-35 управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства, а расчёт ЗРК «Тор» уничтожил вражеский беспилотник типа «Фурия».

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные отразили на Донецком направлении удары противника шестью снарядами РСЗО HIMARS. Все цели были уничтожены расчётами ЗРПК «Панцирь-С».

Кроме того, в районе Марьинки из ПТРК «Корнет» был подбит бронеавтомобиль противника. Спешившаяся после потери машины группа ВСУ была уничтожена огнём РСЗО «Град» и ствольной артиллерии. А штурмовые подразделения соединения при поддержке БМП уничтожили два пункта временной дислокации противника.

Помимо прочего, на Авдеевском направлении силы разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса выявили пункт временной дислокации и взводный опорный пункт ВСУ. Оба объекта были затем уничтожены ударами авиации ВКС России с помощью управляемых боеприпасов.

Обстановка в Артёмовске

По данным RT, подразделения ВСУ выбиты из укрепрайона около памятника самолёту на юго-западе Артёмовска. Уточняется, что в этом месте находился рубеж обороны ВСУ. По информации RT, сейчас идёт зачистка этого сектора. Рядом расположен аналогичный укрепрайон, куда противник отошёл после потери позиций у памятника самолёту.

Наряду с этим поступает информация, что ВСУ начали отступать с позиций возле железнодорожного вокзала и станции Бахмут-2. Отмечается, что скоординированного отхода пока нет, противник перегруппировывается западнее. Снабжение группировки ВСУ в этих районах осложнено.