Минобороны: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожены до 80 украинских военных

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожена боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ на Краснолиманском направлении.