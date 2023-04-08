Минобороны: за сутки на Краснолиманском направлении уничтожены до 80 украинских военных
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожена боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ на Краснолиманском направлении.