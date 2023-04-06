Марочко: на Краснолиманском направлении сбит ударный БПЛА ВСУ с кумулятивными снарядами

Российские военнослужащие сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ударный дрон, который нёс кумулятивные боеприпасы, наши военные сбили на Краснолиманском направлении. Эти снаряды могут нанести существенный урон нашей бронетехнике», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что беспилотник большого размера и издаёт специфические шумы.

Ранее украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал рядом с Запорожской атомной электростанцией.