Марочко: на Краснолиманском направлении сбит ударный БПЛА ВСУ с кумулятивными снарядами
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Ударный дрон, который нёс кумулятивные боеприпасы, наши военные сбили на Краснолиманском направлении. Эти снаряды могут нанести существенный урон нашей бронетехнике», — цитирует его ТАСС.
Марочко рассказал, что беспилотник большого размера и издаёт специфические шумы.
Ранее украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал рядом с Запорожской атомной электростанцией.