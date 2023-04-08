«В результате авиаудара противник понёс потери»: в МО РФ рассказали об уничтожении командно-наблюдательных постов ВСУ

Российские военные за истекшие сутки поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ на червонодибровском участке, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник понёс потери в результате удара оперативно-тактической и армейской авиации. Кроме того, российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на одном из направлений спецоперации.

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российская авиация поразила командно-наблюдательные пункты ВСУ на червонодибровском участке.

«Вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ. В результате нанесения авиационного удара оперативно-тактической и армейской авиации российской группировки противник понёс потери в живой силе и технике», — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, на Краснолиманском направлении в ходе военной разведки расчётов беспилотников ZALA и «Орлан-30» были вскрыты сосредоточения техники и живой силы противника. В результате все цели были уничтожены. Наряду с этим расчётами ПВО обнаружены и поражены беспилотники ВСУ типа «Фурия».

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что на Южно-Донецком направлении пресечена попытка противника провести разведку боем на передовых позициях группировки российских военных. По его словам, снайперская пара российского подразделения специального назначения уничтожила разведгруппу националистов.

В дополнение к этому в пресс-центре группировки «Восток» также заявили об уничтожении украинских беспилотников «Фурия» и «Валькирия».

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Кроме того, на Запорожском направлении российские военные обнаружили с помощью автоматических звукометрических комплексов гаубицу противника в районе Гуляйполя и миномётный расчёт в районе Новоданиловки. Впоследствии цели были уничтожены огнём артиллерии.

Киев готовит провокацию против ВС РФ

Ранее в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили о подготовке Киевом провокации в Сумской области. Как заявили в Минобороны РФ, украинские власти намерены сымитировать применение российскими военными артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

По данным оборонного ведомства, в течение последних двух недель в населённом пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками».

«На оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения «российскими» артиллерийскими боеприпасами, снаряжёнными «отравляющими веществами», — рассказали в Минобороны РФ.

Как заявили в оборонном ведомстве, Киев намерен обработать данный участок местности и останки украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это, в свою очередь, позволит западным экспертам задокументировать якобы «применение российскими вооружёнными силами «химического оружия».

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Кроме того, для придания провокации большей правдоподобности, отметили в МО РФ, украинским спецслужбам поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия».

По данным Минобороны РФ, эта провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации российских войск.

Обстрелы ДНР

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 18 раз, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под огнём оказались Донецк, Горловка, Яковлевка, Ясиноватая и другие населённые пункты республики. Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки погиб один мирный житель, 18 получили ранения. Среди них девочка 2009 года рождения.

Наряду с этим повреждено девять жилых домов и четыре объекта инфраструктуры.