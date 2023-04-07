Ударами Южной группировки войск: Минобороны сообщило об уничтожении до 260 боевиков ВСУ за сутки на Донецком направлении

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Сергей Гусаров
Потери противника на Донецком направлении СВО за минувшие сутки составили около 260 военных, три танка, две гаубицы и несколько единиц бронетехники, заявили в Минобороны РФ. Огневое поражение подразделениям ВСУ наносилось и в других районах спецоперации. На Купянском направлении были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.
Ударами Южной группировки войск: Минобороны сообщило об уничтожении до 260 боевиков ВСУ за сутки на Донецком направлении
  • Российский Ка-52 в зоне проведения СВО
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

На Купянском направлении специальной военной операции ударами авиации и артиллерии Западной группировки российских войск были поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, за сутки в этом секторе уничтожены до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубица Д-30.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, артиллерии и войск группировки «Центр» поражены позиции противника в районе населённого пункта Терны (ДНР). Здесь ВСУ потеряли свыше 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск и артиллерия за сутки уничтожили три танка, БМП, три бронемашины, восемь автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также около 260 украинских военных.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Потери противника за сутки в этих районах составили до 20 человек, два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены 14 украинских военных, два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

  • Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 102 районах.

В частности, в Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в районе населённых пунктов Ивановка (ДНР) и Новолюбовка (ЛНР) уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 украинских беспилотников.

Как рассказал начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, российские военные отразили попытку ракетного обстрела со стороны украинской армии в районе Сватова в ЛНР.

«В результате слаженных действий расчётов ЗРК «Бук» под командованием начальника самоходной огневой установки старшего лейтенанта Эмиля Пахоменкова и С-300 под командованием начальника пусковой старшего лейтенанта Никиты Антоненкова все реактивные снаряды были уничтожены», — сообщил Зыбинский.

Кроме того, по его словам, артиллеристы сорвали три попытки ротации украинских военных на передовых позициях, а также вскрыли и уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении.

Военкоры RT — о ситуации в зоне СВО

Военкор RT Мохаммад Кассаб побеседовал с бойцами инженерных подразделений Центрального военного округа, которые восстанавливают железнодорожные пути в ЛНР.

По словам одного из военнослужащих, перед ними стоит задача сохранения железнодорожных путей. В процессе поиска изымаются боеприпасы, которые затем уничтожают.

«Самодельные взрывные устройства очень разнообразные — насколько фантазии хватит. Начиная от шприца с шариком как замыкателем, заканчивая разными нажимными сетками и так далее», — сказал военный.

Ещё один военнослужащий из инженерного подразделения рассказал, что при обнаружении самодельного взрывного устройства может быть принято решение о его уничтожении в стороне от железнодорожных путей, чтобы не повредить полотно.

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