ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены около 260 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Ранее армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.