ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ

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На Донецком направлении за сутки уничтожены около 260 украинских военных.
ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены около 260 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Ранее армия России уничтожила украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки в Донецкой Народной Республике.

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