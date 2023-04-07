Минобороны: на Купянском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30.
6 апреля сообщалось, что российские войска нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении.