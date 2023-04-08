ВСУ за ночь выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ в ночь на субботу обстреляли пять населённых пунктов на левобережье Херсонской области.

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Покровское, Геройское, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

7 апреля украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела Донецка пострадали 13 человек.