ВСУ за ночь выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области
- AP
Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Покровское, Геройское, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
7 апреля украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела Донецка пострадали 13 человек.