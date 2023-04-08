МО: ВС России нанесли удар по скоплению вооружения и техники ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Купянском направлении в районе населённого пункта Богуславка артиллерией группировки войск «Запад» нанесён групповой удар РСЗО «Ураган»... по скоплению вооружения и военной техники 92-й ОМБр», — говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 20 боевиков и пять единиц техники.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что нехватку солдат под Купянском ВСУ компенсируют дальнобойными огневыми средствами.