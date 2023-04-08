Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ на Краснолиманском направлении.