Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие сбили ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ на Краснолиманском направлении.